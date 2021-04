In Kallstadt wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Weinstraße und der Leistadter Straße randaliert. Gegen 2 Uhr habe ein Anwohner der Weinstraße die Polizei telefonisch informiert, dass mehrere Personen gegen sein Hoftor treten würden. Als Polizeibeamte nach Kallstadt kamen, stellten sie fest, dass Pflanzen aus dem Blumenbeet an der protestantischen Salvatorkirche herausgerissen worden waren. Außerdem stand in der Leistadter Straße ein Auto mit beschädigtem Außenspiegel. In der Nähe des Friedhofs sahen die Polizisten einen Mann, der einer der Täter sein könnte. Es gelang den Polizisten jedoch nicht, den Mann zu fassen. Die Polizei bittet darum, zu melden, wenn in der Nacht weitere Schäden in Kallstadt verursacht wurden. Außerdem werden eventuelle Zeugen gebeten, sich zu melden. Dies bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Telefonnummer 06322/9630 oder E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.