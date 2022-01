Bad Dürkheim. Das Wochenende bot unterschiedliche Erfolge für die Jugendteams des Dürkheimer HC. Während die weibliche U14 in der Endrunde steht, spielt die männliche U14 um die Plätze fünf bis acht der Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaften.

Nach der Absage der TSG Kaiserslautern blieb für die U14-Mädchen des DHC in der Zwischenrunde nur der HC Speyer übrig. Mit einem souveränen Auftritt ließen die Dürkheimerinnen dem Gegner kaum Chancen zu eigenen Angriffen. Zur Pause stand es 2:0, einige Pfostenschüsse verhinderten eine höhere Führung. Das schöne Zusammenspiel wurde durch einen weiteren Treffer in der zweiten Hälfte belohnt. Nach dem verdienten 3:0-Erfolg gehen die DHC-Mädels zuversichtlich in die Finalrunde der RPS-Meisterschaft. Gegner im Halbfinale ist die TG Worms.

Männliche U14 verpasst Endrunde

Die männliche U14 unterlag in heimischer Halle in der Zwischenrunde in einem Spiel auf Augenhöhe zunächst dem TFC Ludwigshafen mit 1:2. Beim 8:0-Erfolg über den VfL Bad Kreuznach lief es zwar besser. Doch dann unterlagen die ersatzgeschwächten DHC-Jungs dem Favoriten, dem ungeschlagenen HC Speyer klar mit 0:5. Als Gruppendritter verpassten sie die Endrunde und können in zwei Wochen bestenfalls noch Platz fünf erreichen.