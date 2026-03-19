Zwei Aufträge in Sachen Wachenheimer Grundschule hat der Verbandsgemeinderat Wachenheim bei seiner jüngsten Sitzung vergeben. Es geht um die weitere Planung der vorgesehenen Erweiterung der Schule. Erweitert werden soll um zwei Räume, die zusammen eine Fläche von etwa 145 Quadratmetern haben sollen und durch Schiebewände flexibel aufgeteilt werden können. Außerdem soll ein überdachter Freiraum entstehen.

Die Planung für die technische Gebäudeausstattung wurde zum Preis von knapp 29.400 Euro an das Büro tga-projektplanung in Neustadt vergeben. Den Auftrag für die Tragwerksplanung bekam das Ingenieurbüro Wintergerst in Queidersbach. Hier betragen die Kosten etwa 24.700 Euro.