Ab Freitagabend ist die Bahnstrecke zwischen Freinsheim und Grünstadt gesperrt. Mehrere Bauprojekte stehen an, die jedoch nicht alle zeitgleich fertig sind. Bis einschließlich 4. September wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Sommerferien nutzt die Bahn, um den Bahnhof in Kirchheim zu einem Kreuzungsbahnhof umzubauen und den Bahndamm bei Herxheim am Berg zu sanieren. Wie bei Freinsheim haben auch hier Dachse den Bahndamm ausgehöhlt.

Gerodet wurde das etwa 600 Meter lange Herxheimer Teilstück bereits im Frühjahr. Weil die Bahn dabei die Vorgaben über Art und Umfang der Gehölzentfernung nicht einhielt, war die Kreisverwaltung eingeschritten. Das Bündnis lebenswerte Weinstraße mit ihrem Herxheimer Beigeordneten Eric Hass hatte die massive Gehölzentfernung öffentlich gemacht.

Nach der Entfernung der Gleise wird der Bahndamm wie in Freinsheim mit dem Fräs-Misch-Injektionsverfahrens saniert. Dabei wird eine Suspension aus Wasser und Bindemittel hergestellt, die mit dem Boden zu einer homogenen Masse vermischt wird. Das Ergebnis soll ein fugenfreier und verwitterungsbeständiger Erdbetonkörper sein.

Parallel dazu beginnt die Bahn mit der Erneuerung der Wirtschaftswege-Brücken in Herxheim (Frankenthaler Hohl) und Dackenheim (Karlbacher Weg). Diese mussten, wie der Herxheimer Winzer Stefan Eger und Dackenheims Bürgermeister Edwin Schrank erläuterten, 2002 gesperrt werden. Sie freuen sich, dass beide Bauwerke endlich erneuert werden und dass die Zeit der Umwege in den Weinbergen bald vorbei ist. Die Brücken, die im Besitz der Bahn sind, sollen nach Angaben der Bahn-Pressestelle ab 10. März 2023 wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden.

In Freinsheim wird die Streckensperrung während der Ferien genutzt, um die Holzwegbrücke zu sanieren. Im Gegensatz zu den Brücken in Herxheim und Dackenheim gehört diese jedoch der Stadt Freinsheim, die die Kosten von rund 100.000 Euro tragen muss. Einen Termin für den Baubeginn gibt es nach Angaben des Ersten Beigeordneten Jochen Weisbrod (CDU) noch nicht. Bis zum Ende der Streckensperrung will man jedoch fertig sein.

Weinstraße in Kirchheim bis 4. September gesperrt

Am Freitag, 21 Uhr, passiert der letzte Zug den Haltepunkt Kirchheim, der seit Anfang Februar zu einem Kreuzungsbahnhof umgestaltet wird. Bis zum 4. September wird dann die Kirchheimer Weinstraße voll gesperrt: vom Restaurant Schwarz in Richtung Süden bis kurz hinter das Weingut Hammel. Darüber informierte Ortsbürgermeister Kay Kronemayer (FWG). Der Gleisbettbau sei relativ weit fortgeschritten, die Arbeiten zur Entwässerung seien bereits abgeschlossen. „Es ist alles simuliert und getestet“, so der Ortschef. „Die Sommerferien werden nun für größere Bautätigkeiten genutzt, insbesondere an dem neuen Gleis, das Anfang September in Betrieb gehen soll“, heißt es auf Anfrage vonseiten der Deutschen Bahn. Lärmintensive Nachtarbeiten hätten die Anlieger in Kirchheim bis zum Abschluss des Bauprojektes Ende November nicht zu befürchten.