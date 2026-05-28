Die Verbandsgemeinde Freinsheim hat jetzt gar keine Postfiliale mehr: Der Betreiber der Filiale in Weisenheim am Sand steigt aus. Was bedeutet das für die Kunden?

Zum Schluss ging alles ganz schnell: Im August 2024 hat Rayed Ftouni die Postfiliale in der Bahnhofstraße 17 in Weisenheim am Sand übernommen. Vor zwei Wochen hat der 41-Jährige der Post mitgeteilt, dass er sich auch aus gesundheitlichen Gründen umorientiert und die Filiale aufgibt.

Nur noch bis Donnerstag, 28. Mai, können Post-Kunden in der Ortsmitte Ftounis „umfangreiche Dienstleistungen rund um den Brief-, Paket- und Expressbereich“ nutzen. Zuvor war in der Bahnhofstraße nur eine Interimszweigstelle der Deutschen Post untergebracht. In den vergangenen zwei Jahren bot Ftouni den Post-Service 51 Stunden pro Woche an, im ersten Jahr gemeinsam mit einer Mitarbeiterin, seit 2025 alleine. Am 29. Mai wickelt Ftouni seinen Betrieb intern mit der Deutschen Post ab.

Weitere Filialschließung ist „Katastrophe“

Dass die Verbandsgemeinde Freinsheim jetzt keine eigene Postfiliale mehr hat, ist für Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz ( FWG) eine „Katastrophe“. Die Nachricht von der Schließung in Weisenheim am Sand erhielt er ebenso wie Weisenheims Bürgermeister Holger Koob am Dienstag. Daraufhin lud Oberholz Vertreter der Deutschen Post sowie Koob und Freinsheims Bürgermeister Jochen Weisbrod (CDU) zu einem Treffen in die VG-Verwaltung ein. Dieses soll noch diese Woche stattfinden. Er wolle der Post deutlich machen, dass eine Versorgung in der VG Freinsheim wichtig sei und man nicht darauf verzichten wolle. „Es kann ja nicht sein, dass unsere Bürger jetzt nach Lambsheim geschickt werden“, ärgert sich Oberholz.

Weisbrod sieht in den schlechten Konditionen der Post die Ursache, warum sich seit Dezember kein Geschäftsinhaber in Freinsheim bereit erklärt habe, Platz für eine kleine Postfiliale frei zu räumen. „Da müsste sich bei der Post erst etwas ändern“, findet er.

Schnelle Lösung in Weisenheim am Sand?

In Freinsheim ist in der Tankstelle neben dem Autohaus Strasser nach dem Pächterwechsel wieder ein DHL-Paketshop untergebracht. Die Postfiliale, die zuvor in der Bahnhofstraße vom Betreiber eines Automatenladens geführt wurde, schloss kurz vor Weihnachten. Der Betreiber hatte nach einer Insolvenz alles dicht gemacht. Die Postkunden wurden daraufhin gebeten, die Filiale in Weisenheim am Sand zu nutzen. Nun müssen sie nach Angaben der Post nach Lambsheim, Maxdorf oder Birkenheide ausweichen. Einen weiteren DHL-Paketshop gibt es in Weisenheim am Sand im „Turboloch“ im Almenweg, ein Fachbetrieb für Automobil- und Motorentechnik.

Laut Ftouni wolle die Deutsche Post die Filiale in der Bahnhofstraße zeitnah selbst weiterführen – drei Stunden am Tag. Die Post dagegen spricht von der Suche nach einem geeigneten Partner für eine Filialkooperation. Auch in Freinsheim wolle man demnächst eine Nachfolgelösung präsentieren, einen Vor-Ort-Termin gebe es noch diese Woche, heißt es auf Anfrage.

Gesetzliche Vorschriften: Filiale oder Automat

Gesetzlich vorgeschrieben sind laut Postgesetz zur Grundversorgung bundesweit mindestens 12.000 Filialen. In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern muss es mindestens eine Filiale geben, anstelle einer Filiale kann die Deutsche Post auch einen Automaten betreiben – jedoch nur mit Zustimmung der Bundesnetzagentur. Freinsheim hat rund 4700 Einwohner, Weisenheim am Sand 4300 Einwohner.