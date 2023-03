Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einigen Monaten kam Bewegung in ein zuvor festgefahrenes Thema: Mountainbike fahren im Wald. Am Montag, 30. Mai, gehen die Beteiligten bei einem Workshop den nächsten Schritt. Worum geht es und wer sitzt mit am Tisch?

Acht Strecken hat das Dürkheimer Radsport-Team Pfälzer Land vorgeschlagen, auf denen Mountainbiker ganz legal im Wald unterwegs sein sollen. Die Routen sind in den vergangenen Monaten von Forstamt,