Bei der Aufklärung des Falls eines mutmaßlichen Kinderansprechers in Bad Dürkheim hofft die Polizei weiter auf die Unterstützung von Zeugen. Diese könnten entscheidend bei der Frage helfen, ob es sich möglicherweise nur um ein Kommunikationsproblem gehandelt hat. Es sei unklar, ob es sich tatsächlich um einen Kinderansprecher handelte, oder ob möglicherweise ein Verständigungsproblem vorgelegen hat, teilte Thomas Weishaar von der Pressestelle der Polizeidirektion Neustadt auf Anfrage mit. Letztlich habe sich die Polizei entschlossen, den Fall dennoch öffentlich zu machen. Noch seien keine Hinweise eingegangen. Allerdings könnten Zeugen entscheidend zur Aufklärung beitragen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein unbekannter Mann am Dienstag in der Unterführung Kaiserslauterer Straße/Gerberstraße ein neunjähriges Mädchen angesprochen, welches zu Fuß auf dem Heimweg von der Schule war. Das Kind sei daraufhin davongerannt, was einer Radfahrerin aufgefallen sei. Die Frau habe das Mädchen kurz zu sich genommen und auf den Vorfall angesprochen. Danach sei das Kind nach Hause gegangen. Der unbekannte Mann sei ihm nicht gefolgt. Er wurde laut Pressemitteilung als 30 bis 36 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Der Mann sei von hellem Hauttyp habe einen Dreitagebart gehabt und sei mit einer gelb-schwarzen Jacke, einer schwarzen Mütze oder Kapuze sowie einer schwarzen Sonnenbrille bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Dürkheim, 06322 9630, oder die Kriminalinspektion Neustadt, 06321 8540, entgegen.