Der Musikverein Bobenheim am Berg lädt für Samstag, 31. August, 14 Uhr, interessierte Eltern und Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren zu einer Informationsveranstaltung zum neuen Jugendblasorchester ins Vereinshaus in der Jahnstraße ein.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche, die seit rund zwei Jahren ein Instruments spielen. Unterstützt werden sollen dabei auch junge Dirigenten. Am 15. September wird mit einer Kennenlern-Einheit begonnen, bevor am 19. September die erste musikalische Probe stattfindet. Bewusst wurde auf zwei junge Dirigenten gesetzt, die im Verein aufgewachsen sind: Johanna Geiger und Oliver Pallasch.