Sein 90-jähriges Bestehen feiert der Musikverein Leistadt am Sonntag, 28. April, mit einem Jubiläumsmatinéekonzert in der Turnhalle in Leistadt. Beginn ist um 11 Uhr. Dirigent Bernd Schneider hat dafür ein vielfältiges Programm zusammengestellt – mit Schwerpunkt auf Melodien aus Film und Fernsehen aus den verschiedensten Genres: von Miss Marple, „Grease“ und James Bond über ein Disney-Medley bis zu „Traumschiff“, „Wetten dass“ und „Derrick“. Die Anfänge des Orchesters liegen bei einem Spielmannszug, der ursprünglich Teil des Turnvereins in Leistadt war und sich in den 80er Jahren zu einer kompletten Blaskapelle entwickelte, die alle Instrumentengruppen bedient. Dies wurde 1995 mit der Gründung eines eigenen Vereins, der sein Domizil ein paar Jahre später im Musikerheim in der Hauptstraße in Leistadt fand, manifestiert. Karten (8 Euro) gibt es ausschließlich an der Tageskasse. Kinder haben freien Eintritt. Weitere Infos unter www.musikverein-leistadt.de.