In die konzertante Orchestermusik reinschnuppern kann man beim Projektorchester Concert BoB & Gäste des Bobenheimer Musikvereins. Das konzertante Blasorchester unter der Leitung von Gerhard Hüttel lädt Musikerinnen und Musiker ein, innerhalb von sieben Wochen ein Konzertprogramm zu erarbeiten. Ein besonderes Highlight ist ein Registerprobenwochenende mit sieben ausgewählten Dozenten. Start ist Mitte Mai. Anmelden kann man sich bis zum 5. des Monats.

Das Angebot, sich einmal ganz zwanglos so richtig mit konzertanter Blasmusik zu beschäftigen, richtet sich ausdrücklich auch an externen Interessierte. Auch wer sich bisher noch nicht einem Orchester angeschlossen hat, ist herzlich eingeladen. „Manche haben vielleicht Hemmungen, denen wollen wir in einem zeitlich begrenzten Rahmen die Möglichkeit geben, einmal richtig einzutauchen“, sagt Gerhard Hüttel. Mit seinem Orchester bereitet er die ausgewählten Stücke bereits vor, freut sich auf die Gäste, die mit ihnen musizieren möchten. Eine gewisse Spielerfahrung ist natürlich Voraussetzung, denn insgesamt sind nur sechs gemeinsame Probentermine vorgesehen. Start ist am 15. Mai, geprobt wird immer sonntags in Bobenheim oder Erpolzheim, abgeschlossen wird mit einem Konzert am 3. Juli im Bürgerhaus in Erpolzheim.

„Das Schmankerl wird der Registerprobentag mit sieben professionellen Gastdozenten sein“, freut sich Hüttel, der selbst Klarinettist am Nationaltheater in Mannheim ist. Für den 12. Juni konnte er gleich vier Mannheimer Kollegen gewinnen. Neben Anissa Baniahmad (Soloflöte) für die Flöten und Oboen, Patrick Koch (Soloklarinette) für die Klarinetten und Fagotte, sind das Rüdiger Kurz (stellvertretende Solotrompete) für die Trompeten und für das tiefe Blech und Bässe Uli Lampe (Solobassposaune). Regina Reiter vom Hessischen Polizeiorchester Wiesbaden wird sich um die Saxofone kümmern. Die Hörner werden von Stefan Berrang (stellvertretendes Solohorn), das Schlagwerk von Simon Bernstein, beide von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unterwiesen. Unterstützt wird Hüttel bei der Organisation des Projektes aus dem Orchester. Carolin Wächter, Anja Löwe und Thomas Löwe seien da sehr rührig, ist der Leiter dankbar sich auf den musikalischen Teil konzentrieren zu können.

Noch Fragen?

Nähere Infos, auch zu den ausgewählten Stücken, sind im Netz unter www.musikverein-bobenheim.de zu finden. Fragen an Gerhard Hüttel unter 06353/4203. Anmeldung bis spätestens 5. Mai unter concertbob@musikverein-bobenheim.de.