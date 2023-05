„Concert-Bob meets Beat-Bop“ heißt es am Wochenende für den Musikverein Bobenheim am Berg bei zwei Konzerten in Gerolsheim, die für die Musiker/innen nicht nur wegen der etwas anderen Anreise etwas Besonderes darstellen.

Erstmals wird „Concert-Bob“, das konzertante Blasorchester des Musikvereins Bobenheim am Berg unter Leitung von Gerhard Hüttel, von Haus aus Klarinettist im Orchester des Nationaltheaters Mannheim, hier im ersten Teil der Konzerte zusammen mit dem Nachwuchsorchester „Beat-Bob“ unter Leitung von Jürgen Rings antreten. Dieses setze sich überwiegend aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ersten Bläserklasse-XL-Kurses zusammen, die der Verein von Herbst 2020 an durchführte und die in erster Linie für Erwachsene gedacht war, erklärt Hüttel. Dementsprechend gibt es zwar auch Jugendliche in diesem Nachwuchsorchester, vor allem aber Erwachsene aller Altersstufen, die auf diesem Wege den Wiedereinstieg in die Musik für sich gefunden haben.

Zusammen umfassen beide Teilorchester rund 60 Mitglieder - eindeutig zu viel, um sie alle auf der kleinen Bühne des Von-Busch-Hofs in Freinsheim unterzubringen, wo die Bobenheimer normalerweise ihre Jahreskonzerte austragen. Deshalb sei man ins Dorfgemeinschaftshaus Gerolsheim ausgewichen, wo man ebenerdig spielen kann und auch 2022 schon einmal ein Projektorchester-Konzert gegeben hat. Dort sei man „mit offenen Armen“ empfangen worden, schwärmt der Dirigent.

Der gemeinsame Auftritt vor Publikum soll dem vereinseigenen Nachwuchs die Gelegenheit geben, konzertante Blasorchesterliteratur kennenzulernen und mit „Concert-Bob“ gemeinsam in einer Konzertsituation zu musizieren. Die Stücke dafür seien so ausgewählt, dass sie die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker „fordern, aber nicht überfordern“, sagt Hüttel. Ausgewählt wurden „Silverbrook“ von Michael Sweeny, ein Arrangement zum Allegretto aus der 7. Sinfonie von Beethoven, Vince Gassis „Land of the Midnight Sun“ und Jacob de Haans „The Universal Band Collection“, eine Zusammenstellung von fünf kurzen Werken im Pop-Stil. Die bisherigen Proben seien von einer immensen Freude an der gemeinsamen musikalischen Arbeit geprägt gewesen, so Hüttel.

Im zweiten Konzertteil wird „Concert-Bob“ dann allein in gewohnter Art und Weise anspruchsvollere konzertante Literatur für Blasorchester zu Gehör bringen, unter anderem „Festa Paesana“, Jacob de Haans musikalische Skizzen zu einem ländlichen Folklore-Fest in Holland, das Stück „La Légende de Sainte-Odile“ des Schweizers Mario Bürki und den Soundtrack des Science-Fiction-Actioners „Guardians of the Galaxy“.

Termine

Die Jahreskonzerte „Concert-Bob meets Beat-Bop“ des Musikvereins Bobenheim am Berg finden am Samstag, 6. Mai, um 19.30 Uhr und als Matinée am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Gerolsheim statt. Der Eintritt ist frei.