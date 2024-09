Wo spielt die Musik? Natürlich sowohl im Weindorf als auch im Festzelt Hamel. Während im Ersteren jeweils sonntags musiziert wird, wird im Festzelt Hamel an neun Tagen die Bühne bespielt.

Das Weindorf bietet an beiden Wurstmarktsonntagen jeweils ab 11 Uhr musikalische Begleitung für einen entspannten Start in den Wurstmarkttag. Am 8. September spielt die Dürkheimer Stadtkapelle zum ersten Mal im Weindorf. Für den 15. September haben die Weindorfbetreiber die in Bad Dürkheim ebenfalls bekannte Band Haardtgroove engagiert.

Im Festzelt Hamel geht es musikalisch gleich am Eröffnungstag rund. Den ersten Abend am 6. September bestreitet ab 18 Uhr die Band S.O.S, die laut Homepage eine ordentliche Portion Partymucke im Gepäck hat.

Der Samstag, 7. September, wird um 12 Uhr von Weinstraße99 eröffnet. Die Band, die zum ersten Mal an Wurstmarkt im Hamelzelt auftritt, steht bis 17 Uhr auf der Bühne, ab 18 Uhr übernimmt wieder S.O.S. Um 11.30 Uhr geht es ins erste Sonntagsprogramm. Just for Fun spielen bis 16.30 Uhr. Ab 17 Uhr heißt es „Sunshine in Derkem“ mit der Malle-Party von Maximum DJ Danny.

Montags, 9. September, geht es um 13 Uhr mit den Original Circusmusikanten Jakel Bossert und Enzo los. Ab 19 Uhr heizen Xxtra den Zeltbesuchern ein. Der letzte Tag des Vormarkts, 10. September, wird musikalisch um 16.30 Uhr mit Curtain Call eingeläutet, bevor um 20 Uhr Fine R.I.P. den Abschluss machen.

Nach zwei Tagen Wurstmarktpause geht es am Freitag, 13. September, um 14 Uhr, mit dem Schlagernachmittag los, für den Hamelwirtin Ilona Böhm Lucas Cordalis engagieren konnte. Sie wollte einen Künstler mit regionalem Bezug, und da Cordalis’ Frau die aus Ludwigshafen stammende Daniela Katzenberger ist, ist ihr das auch gelungen. Karten für zehn Euro gibt es online auf der Seite des Festzelts, bei den Vier Jahreszeiten, der Tankstelle Agip und im bereits aufgebauten Hamelzelt auf dem Wurstmarktplatz. Der Einlass startet um 13 Uhr, das Vorprogramm bestreitet das Schlager-Trio Smokingz, die ebenfalls nach Cordalis’ Auftritt ab 18 Uhr für die weitere Musikbeschallung sorgen. Das Trio wird zudem am Samstag, 14. September, ab 18 Uhr auf der Bühne stehen, zuvor heizen Hoselatz feat. Mr. Mo von 12 bis 17 Uhr den Gästen ordentlich ein.

Am Sonntag, 15. September, geben sich ab 11 Uhr The Beat Kings die Ehre, die Oldies der 50er, 60er und 70er Jahre dabei haben. Ab 17 Uhr präsentiert DJ Danny DeVino den Spirit of the 90s. Zum Abschluss am Montag, 16. September, treten noch einmal ab 14 Uhr die Original Circusmusikanten Jakel Bossert und Enzo auf, bevor Grand Malör ab 19 Uhr unterm Zeltdach für Partystimmung sorgen.