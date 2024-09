Wenn die Kreisverwaltung in Bad Dürkheim grünes Licht gibt, könnten noch in diesem Jahr wieder Musikpartys in Alex Weinlounge stattfinden. Im Februar hatte die Kreisverwaltung Bad Dürkheim solche Veranstaltungen im Weinbistro der Winzergenossenschaft Herxheim am Berg untersagt, weil sich Anwohner wegen Lärms beschwert hatten. Ein Bauantrag der Genossenschaft, mit dem die Partys im Nachhinein auf rechtlich ordnungsgemäße Füße gestellt werden sollten, passierte am Montag ohne Einwände den Gemeinderat. Im Februar war der Antrag bereits an dieser ersten Genehmigungshürde gescheitert, weil wichtige Gutachten fehlten. Anwohner reagierten am Montag enttäuscht auf die Ratsentscheidung.

Lesen Sie hier einen ausführlichen Bericht mit Kommentar.