Patrick Siben, der im württembergischen Exil lebende Pälzer Bu aus Deidesheim, gibt am Wochenende gleich zweimal in Wachenheim mit seinen „Stuttgarter Salonikern“ Kostproben seines Könnens ab.

Von einem Musikfloß auf dem Burgtalweiher beim „Badehaisel“ aus versorgen er und sein Ensemble das Publikum mit handgemachter Klassik und handgemachtem Jazz mit vielen Ausflügen in benachbarte Genres. Am Freitag, 19. Juli, 19 Uhr, steht dabei unter dem Motto „Montreux auf Pfälzer Art“ zunächst der Jazz im Zentrum. Am Sonntag, 21. Juli, ab 11 Uhr folgt ein „Klassik-Brunch“. Anmeldung für beides unter 07192/9366931 oder ticketing@saloniker.de. Eintritt erfolgt auf Spendenbasis, wobei als Zielmarke für Normalverdiener 20 beziehungsweise 25 Euro angegeben werden.