Das Bischöfliche Kirchenmusikalische Institut bietet musikinteressierten Laien ab 13 Jahren mit bereits soliden Klavierspielfähigkeiten an, sich im zweijährigen D-Kurs oder im dreijährigen C-Kurs zum nebenamtlichen Organisten oder Chorleiter ausbilden zu lassen.

Neben dem Einzelunterricht in Orgel, Klavier und Gesang unter der Woche werden Samstagvormittags weitere Fächer wie Chorleitung, Musiktheorie oder Popularkirchenmusik in der Gruppe unterrichtet. Aufnahmeprüfungen sind in Speyer (19. September), Kaiserslautern (21. September) und Sankt Ingbert (28. September) statt. Um Anmeldung spätestens eine Woche vor dem Termin wird gebeten. Nähere Infos unter www.bki-speyer.de oder 06232 10093-20.

Die Ward-Methode ist ein erfolgreiches Konzept, Kinder im Grundschulalter auf nachhaltige Weise an das Singen heranzuführen. Die Dommusik Speyer bietet Kurse, die mit dieser Methode vertraut macht. Der Basiskurs richtet sich vor allem an Grundschullehrerinnen und -lehrer sowie an Honorarkräfte für Grundschulen. Musikstudium ist nicht erforderlich. Info und Anmeldung: https://www.dom-zu-speyer.de/dommusik/sing-mit/musikschule/ward-kurs-fuer-lehrkraefte/

Die Ward-Methode

Die Ward-Methode basiert auf einer von der amerikanischen Musikpädagogin Justine Ward im 19. Jahrhundert entwickelten Methode. Im Basiskurs – 13. Oktober, 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr, 14. bis 17. Oktober, 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr und 18. Oktober, 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Haus der Kirchenmusik, Hasenpfuhlstraße 33b, Speyer – werden die Grundlagen behandelt. Eine zweite Kursphase dient der Vertiefung und Ergänzung des Gelernten. Diese ist am 8. und 9. März 2025 von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr im Haus der Kirchenmusik in Speyer.

Dozentin ist Ute Hormuth ist Ward-Dozentin, Musikpädagogin und Kirchenmusikerin. Sie arbeitet als Ward-Lehrerin an der Klostergrundschule St. Magdalena Speyer in Kooperation mit der Dommusik Speyer. Sie ist Leiterin der Musikschule in St. Martin/Pfalz und Leiterin der Chöre der Jungen Kantorei St. Martin.