Auf Spurensuche rund um das Schwarze Meer begibt sich das Ensemble „Fis-Füz“ am kommenden Sonntag in der Georgskirche in Wachenheim beim ersten von zwei Konzerten, mit denen der Förderverein in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. Jahrtausendealte Kulturen begegnen sich in dieser Region auf engem Raum, und das soll die Musik widerspiegeln.

„Wir haben uns als Musiker schon länger mit dieser Region beschäftigt und haben jetzt daraus ein Programm gemacht“, erklärt Murat Coskun, der deutsch-türkische