Wein, Musik und Nachhaltigkeit: Der Landkreis Bad Dürkheim hat sich gut gelaunt und informativ von Montag bis Mittwoch im Pavillon der Metropolregion Rhein-Neckar auf der Bundesgartenschau in Mannheim präsentiert. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) zieht ein positives Fazit: „Es ist gut gelaufen. Viele Menschen haben sich für die verschiedenen Angebote interessiert und vor allem mittags war richtig Betrieb. Insbesondere die Musik hat die Leute zu uns gelockt.“ Der Auftritt des Landkreises war in die drei Thementage „Umwelt und Gewässer“, „Bildung und Kultur“ sowie „Klima und Mobilität“ unterteilt. Schüler und Lehrkräfte der Von-Carlowitz-Realschule in Weisenheim am Berg zeigten ihre Nachhaltigkeit mit fair gehandelten Bananen, selbst geimkertem Honig und aus Zeitungspapier gebastelten Körbchen. Der Verein Fair and Green informierte in Vorträgen über nachhaltigen Weinbau.