Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Beethoven, Haydn und Mendelssohn begeisterten der Cellist Maximilian Hornung und seine Partnerin, die Geigerin Sarah Christian, an der Seite von Lauma Skride am Klavier am Sonntag im Von-Busch-Hof.

In wechselnden Formationen konnte man die drei Weltklasse-Interpreten in der Vergangenheit bereits mehrfach am gleichen Ort bewundern – das aus Augsburg stammende Musikerpaar Hornung und Christian zuletzt 2019