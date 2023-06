Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Museum macht stark“, diese Erfahrung sollten die Kinder des Wachenheimer Hortes „Pusteblume“ in den Herbstferien mit einem Besuch in der Kunsthalle Mannheim machen. Ihre eigenen Bilder, die während des Museumsbesuchs entstanden sind, konnten die Familien der Kinder am Freitagnachmittag im Hort besichtigen.

Als Teil der Bundesinitiative „Kultur macht stark“ hatte der Deutsche Museumsbund die Kosten von rund 8000 Euro für die Aktion übernommen. Kindern der ersten bis vierten