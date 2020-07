„Stadtgeschichte erlebbar machen“: Das haben sich Museumsleiterin Britta Hallmann-Preuß und Manfred Geiß zum Ziel gesetzt. Sie möchten die vielen noch unentdeckten Schätze in den Archiven ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit holen. Dabei werden sie von acht Teilnehmern des Arbeitskreises Stadtgeschichte unterstützt.

Bereits beim ersten Treffen wurde das breitgefächerte Wissensspektrum der Teilnehmer deutlich. Bei den geplanten Projekten kann so jeder seine ganz spezifischen Kenntnisse einbringen. Ein erster Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit soll die Mitgestaltung des städtischen Programms zur jüdischen Geschichte sein. Zur Erinnerung an die Vertreibung der jüdischen Mitbürger nach Gurs im Oktober 1940 war eine Themenwoche geplant, die wegen Corona nicht in der geplanten Form realisiert werden kann. Kommendes Jahr wird es daher im Stadtmuseum eine Ausstellung zu diesem Thema geben. Weitere öffentlichkeitswirksame Aktionen dazu sind in Planung, die vor allem auch Jugendliche ansprechen sollen.

In diesem Zusammenhang sollen auch Schicksale jüdischer Mitbürger beleuchtet werden, wie das der Theaterprinzipalin Rosa Maas. Die einstige Opern- und Konzertsängerin hatte in ihrer zweiten Karriere 1909 die „Sommerfestspiele Bad Dürkheim, Limburg und Hardenburg“ausgerufen und bis 1926 organisiert. Maas lebte mit ihrer Schwester Johanna in der Römerstraße 14. 1940 deportieren die Nazis die beiden Frauen nach Mannheim, wo zuerst Johanna, ein Jahr später auch Rosa starb.

Archivfotos sollen bei dem Projekt zeigen, wie Bad Dürkheim vor dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Weitere Schwerpunkte sind die demokratische Stadtgeschichte und das digitale Aufbereitender Erkenntnisse, um sie allen Interessierten zugänglich zu machen und mit sozialen Medien zu verlinken.