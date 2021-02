Ein eingebautes Multimedia-Gerät inklusive Dash-Cam, Antennen und Kabeln haben Unbekannte zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, aus einem Opel Omega gestohlen, der in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellt war. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Schaden von rund 150 Euro

Die Täter haben dafür laut Polizeibericht vermutlich übe die Gummidichtung der Fahrzeugtür den Entriegelungsknopf geöffnet und kamen so ins Wageninnere. Es entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.