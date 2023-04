Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwas geht immer – das scheint das inoffizielle Motto des Vereins Musik und Kultur (Muk) in Weisenheim am Sand zu sein. Trotz Pandemie hat der Muk keine Veranstaltungspause gemacht. Vorsitzender Holger Koob und Frank Zimmerer verraten, wie sie sich auch in schwierigen Zeiten motivieren.

Wie war Ihr Jahr, Herr Koob, Herr Zimmerer?

Holger Koob: Unser Jahr war sehr, sehr abwechslungsreich. Es war nie langweilig und von Höhen und Tiefen geprägt.