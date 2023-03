Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ein Dorf wehrt sich. Festplatz muss Festplatz bleiben.“ Unter diesem Motto hat der Verein Musik und Kultur (MuK) am Sonntag zur Demonstration in Weisenheim am Sand aufgerufen. Dagmar Schindler-Nickel hat sich darüber mit dem MuK-Vorstand Holger Koob unterhalten.

Herr Koob, was will der MuK mit der Demo am Sonntag erreichen?

Wir finden, dass viele Vereine in ihrem Wirken eingeschränkt werden, nicht nur der MuK. Wenn wir Glück haben,