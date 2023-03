Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Jahre lang war Pause bei den After Work-Konzerten in Weisenheim am Sand. Am Freitag ging es wieder los – mit bemerkenswertem Schmackes.

Herb Jösch, seines Zeichens hauptberuflich Schlagzeuger und Mit-Gastgeber der „MuK After Work Party“ ist ja bekanntermaßen der eloquentesten einer seines Berufsstandes. Während Musikerkollegen