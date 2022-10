Die MuK After Work startet in die neue Saison. Kommenden Freitag wird der „Adler“ in Weisenheim wieder Austragungsort der beliebten Konzertreihe und zu Beginn darf einer ran, der beim MuK schon des Öfteren zu Gast war, aber immer wieder gerne gesehen ist.

Andreas Kümmert, ehemals Gewinner von „The Voice of Germany“ und des deutschen Ausscheids zum ESC gilt nicht nur für die beiden Gastgeber der After Work, Stefan Kahne und Herb Jösch als einer der besten Sänger Deutschlands. Ein Blues-Shouter vor dem Herrn, Multi-Instrumentalist und einer der sich in seine Songs förmlich hineinwirft.

Zurzeit ist Kümmert mit Stefan Kahne auf Tour, am Donnerstag spielen die beiden in der Hamburger Elbphilharmonie, tags darauf ist Kümmert dann im Weisenheimer Adler. Was wird wohl schöner sein…? Klar ist, dass man sich auf einen facettenreichen Abend freuen kann, in dem Kümmert neben eigenen Stücken auch seine Lieblingssongs zum Besten geben wird.

Und das der Mann die Klassiker ganz großartig interpretieren kann, weiß man nicht erst seit seiner fulminanten Version von Elton Johns „Rocket Man“, die auf Youtube immer noch massenhaft geklickt und gefeiert wird.

Stefan Kahne kann am Freitag um 19 Uhr selbst nicht im Adler sein, dafür wird Kümmert unterstützt von Heavytones Drummer Herb Jösch und der langjährige Friday Night Igel Bassist Wolfy Ziegler ist auch vor Ort. David Heiner komplettiert die Herrenrunde an den Keyboards.

Karten

www.muk-weisenheim.com.