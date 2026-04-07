Die Tanzwelt Movement lädt am 2. und 3. Mai zum dritten Mal zur Süddeutschen DAT-Meisterschaft Urban und Commercial in die Salierhalle nach Bad Dürkheim ein.

Urban & Commercial ist ein energiegeladener Tanzstil, der Hip-Hop-Elemente mit glamourösen Choreografien aus Musikvideos und Shows verbindet. Er fokussiert sich auf Performance, Attitude (Haltung) und Ausstrahlung, oft mit Einflüssen aus Jazz und Modern Dance. Zwei Tage werden sich Tänzerinnen und Tänzer in den Kategorien Solo, Duo, Smallgroup und Formation in den Styles „Urban“ und „Commercial“ auf der großen HipHop-Bühne messen. „Samstags starten vormittags die MiniKids und die Kids, nachmittags die Adults, die Classics, MixedAge und die ProfiLeague, sonntags tanzen vormittags mit Juniors I und nachmittags die Juniors II“, kündigt Dennis Ewerth, der Geschäftsführer des Movements an. Er rechne mit rund 1800 Starts und etwa 2700 Zuschauern. Alleine aus dem Movement seien sieben Formationen mit jeweils rund 25 Tänzerinnen und Tänzern, eine Smallgroup, fünf Duos und elf Solo-Tänzerinnen und -Tänzer mit dabei. Die Turniere werden nach den Richtlinien für die Deutschen Meisterschaften des DAT durchgeführt. Aktuell gebe es nur noch wenige Restkarten, gegebenenfalls könnten durch Rückläufer noch Eintrittskarten zu bekommen sein.

„Das Besondere an der Süddeutschen Meisterschaft ist, dass alle Alters- und Leistungsklassen dabei sein werden, mit Sicherheit wieder eine Mega-Stimmung herrschen wird, alle Gruppen sich gegenseitig unterstützen, da wir eine große Community sind und ein tolles Miteinander pflegen“, betont Ewerth.

Info und Anmeldung

www.tanzwelt-movement.de

