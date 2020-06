Am Donnerstag ist nach Polizeiangaben ein 35 Jahre alter Mountainbiker auf einem Waldweg in Höhe des Waldparkplatzes Drei Eichen gestürzt. Demnach passierte der Unfall, als er versuchte, über eine Wurzel zu fahren. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann an der Schulter, der Rettungsdienst versorgte ihn. Am Fahrrad entstand indes kein Schaden, teilen die Beamten mit.