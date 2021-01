Mit fremdenfeindlichen Ausdrücken hat ein unbekannter Mountainbikefahrer am Samstag eine türkischstämmige Familie beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mountainbiker um 13 Uhr sehr schnell in der Schillerstraße unterwegs. Wegen zweier Kinder musste er abbremsen und beschimpfte die Familie daraufhin. Diese informierten über den Vorgang die Polizei. Der Mann soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und ein auffälliges, komplett rotes Sportoutfit getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.