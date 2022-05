Nach Polizeiangaben vom Freitag ist bereits am 12. Mai zwischen 6 und 17 Uhr an der Bahnhaltestelle Ellerstadt-Ost ein Mountainbike gestohlen worden. Die unbekannten Täter durchtrennten demnach mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Spiral-Kabelschloss. Bei dem Mountainbike handelte sich um ein Rad der Marke Carver, Modell Strict. Es entstand Sachschaden von 470 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.