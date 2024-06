Am Samstagnachmittag hat die Polizeidirektion Neustadt mehrere schwerpunktmäßige Motorradkontrollen durchgeführt. Ein siebenköpfiges Experten-Team des Polizeipräsidiums Rheinpfalz überwachte die beliebten Biker-Strecken an wechselnden Stellen. „Bei durchwachsenem Wetter hatten letztlich aber eher wenig Biker den Entschluss auf eine Spritztour gefasst“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten kontrollierten im Elmsteiner Tal, im Jägerthal sowie an der L517 bei Leistadt.

Geschwindigkeitskontrollen im Jägerthal

Im Bereich Jägerthal wurde zusätzlich die Geschwindigkeitsbeschränkung überwacht. Dort gab es einen Verstoß durch einen Autofahrer, der mit 87 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 70 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Die Gesamtbilanz der Beamten an diesem Nachmittag: 26 kontrollierte Motorräder sowie neun Pkw und 18 festgestellte Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Jörg Ulrich vom Motorrad-Kontrolltrupp zieht ein positives Fazit: „Die kontrollierten Biker waren in der Mehrzahl mit verkehrssicheren Motorrädern unterwegs. Es wurden bis auf eine einzige Ausnahme keine unzulässigen technischen Veränderungen festgestellt. Lärmende Bikes, die immer wieder Anwohner unzumutbar in ihrer Ruhe stören, waren ebenfalls nicht festzustellen, obwohl darauf mit einem Schallpegelmessgerät bei den Kontrollen ein spezielles Augenmerk gerichtet wurde.“

Weitere Kontrollen angekündigt

Laut der Polizeidirektion Neustadt wird es bis zum Ende der Motorradsaison weitere Schwerpunktkontrollen im Dienstgebiet geben.