Am Dienstag gegen 15 Uhr hat sich nach Polizeiangaben ein 23-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 37 in Bad Dürkheim verletzt. Er fuhr mit seinem Motorrad von Frankenstein kommend in Richtung Bad Dürkheim. Kurz nach dem Ruheforst verlor er – vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit – die Kontrolle, kam in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich an der Schulter und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Yamaha war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Familienangehörigen abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von 8000 Euro. Die Feuerwehr Frankenstein/Hochspeyer war mit zwölf Rettern und drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Straßenmeisterei beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Die B 37 war während der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.