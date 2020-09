Am Montag um 18.30 Uhr ist im Triftweg in Bad Dürkheim ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, teilt die Polizei mit. Der Mann war demnach in Richtung Kanalstraße unterwegs. Ein grauer BMW 5er Combi kam zur gleichen Zeit auf der Dresdener Straße an die Einmündung in den Triftweg, die Rechts-vor-Links-Regelung gilt. Die BMW-Fahrerin übersah jedoch den von rechts kommenden Motorradfahrer und bog nach links in den Triftweg ab. Der 28-Jährige musste deshalb stark bremsen und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem BMW kam es allerdings nicht. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden von 3000 Euro. Die unbekannte BMW-Fahrerin verließ die Unfallstelle einfach. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.