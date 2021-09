Am Freitag um 19.20 Uhr hat laut Polizei ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Altleiningen auf der Strecke zwischen der Lindemannsruhe und Höningen aus noch ungeklärter Ursache vor einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt. Dabei verletzte er sich an der Schulter und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro.