Einen Knochenbruch und Schürfwunden hat laut Polizei ein 31-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand erlitten. Vermutlich „wegen nicht angepasster Geschwindigkeit“ habe er gegen 15 Uhr unmittelbar vor dem Ortsausgang Richtung Freinsheim die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt. Andere Verkehrsteilnehmer seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen, berichten die Beamten. Der 31-Jährige sei medizinisch versorgt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Rettungshubschrauber war nach ihren Angaben ebenfalls im Einsatz. Kräfte der Feuerwehr reinigten die Unfallstelle. Der Sachschaden betrage nach einer ersten Schätzung rund 2000 Euro.