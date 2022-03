Am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr kam es in Dackenheim in der Kirchheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis war laut Polizei mit seinem VW Polo aus Richtung B271 kommend in Fahrtrichtung Dackenheim unterwegs.

An der Einmündung zum Golfplatz übersah der Fahrer, beim Linksabbiegen auf den Parkplatz des Golfclubs einen entgegenkommenden 43-jährigen Motorradfahrer aus Neustadt, der in Richtung B271 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.