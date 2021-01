Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall an einem Kreisel in Friedelsheim leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, missachtete ein 36-jähriger Opelfahrer am Freitagmorgen die Vorfahrt des Motorradfahrers, der sich bereits im Kreisel befand. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge fiel der 61- jährige Motorradfahrer zu Boden.