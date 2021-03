Bei einem Unfall ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer erheblich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige gegen 15.30 Uhr auf der L 455 aus Richtung Großkarlbach in Richtung Freinsheim unterwegs. Aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Brückenbauwerk kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer laut Bericht über den Lenker geschleudert und blieb in einem circa zwei Meter tiefen Graben verletzt liegen.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgten ihn Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Freinsheim und Erpolzheim. Ein Hubschrauber brachte den 19-Jährigen schließlich ins Krankenhaus. Er befindet sich nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Aufgrund von Zeugenaussagen gehen die Beamten von einem Fahrfehler aus.