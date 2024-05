Am Samstagnachmittag führte die Polizeidirektion Neustadt Zweiradkontrollen auf den beliebten Motorradstrecken durch. Bei unbeständigem Wetter laut Polizei nur wenige Biker unterwegs. Kontrolliert wurde an der B 37 in Höhe Bad Dürkheim-Grethen sowie an der L 517 bei Leistadt. Kontrollen gab es auch im Elmsteiner Tal und an der B 39 bei Weidenthal. Bei 33 kontrollierten Motorrädern gab es 17 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Zwei Bikern wurde aus Sicherheitsgründen die Weiterfahrt untersagt. Fünf Mal wurden kleinere Fahrzeugmängel und nicht mitgeführte Dokumente moniert. Laut Polizei wird auch das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der L 499 zwischen Elmsteiner Tal und Johanniskreuz weiter überwacht. Die Strecke ist an Wochenend- und Feiertagen für Bikes gesperrt.