Am Dienstag hat nach Angaben der Polizei eine 74-jährige Autofahrerin aus Ludwigshafen an der Auffahrt der Mannheimer Straße auf die B 271 wegen der tief stehenden Sonne einen von links kommenden 33-jährigen Motorradfahrer übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam und der Motorradfahrer stürzte. Dabei habe sich der Mann den rechten Arm gebrochen. Sein BMW-Motorrad wurde so stark beschädigt, dass der Fahrersitz durch den Sturz herausgebrochen wurde. Den Gesamtschaden schätzen die Polizisten auf 7000 Euro.