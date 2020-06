Am Dienstag um 10.50 Uhr hat sich in der Hauptstraße ein Unfall ereignet. Laut Polizei hatte der 69-jährige Fahrer eines Abschleppwagens nicht hinter einem Hindernis auf seiner Fahrbahnseite gewartet, sondern war in die Engstelle gefahren, obwohl ihm ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim auf seinem Motorrad entgegenkam. Um den Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Motorradfahrer. Dabei stürzte er jedoch und rutschte in den Abschleppwagen. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit dem Verdacht auf Rippenbrüche ins Krankenhaus. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Straße war etwa 20 Minuten vollgesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 800 Euro.