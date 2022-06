Am Mittwochabend ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B37 zwischen Ruheforst und Ortseingang Frankenstein schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 19.20 Uhr in Richtung Frankenstein unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er verletzt sich dabei so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei geht davon aus, keine weiteren Fahrzeuge an dem Geschehen beteiligt waren. Die B37 musste wegen des Unfalls zeitweise komplett gesperrt werden.