Mit gebrochenem Schlüsselbein und Schienbein ist ein 67-jähriger Motorradfahrer nach einem Unfall auf der L527 in Ellerstadt am Sonntag gegen 22 Uhr in ein Krankenhaus gebracht worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

18-Jähriger nimmt Motorradfahrer Vorfahrt

Ein 18-Jähriger wollte mit seinem Auto von einem Feldweg nach links in Richtung Bad Dürkheim auf die L527 abbiegen und hat dem Mann, der in Richtung Maxdorf unterwegs war, die Vorfahrt genommen. Auto und Motorrad stießen zusammen, dabei erlitt der 67-Jährige die Verletzungen. Er wurde vor Ort vom DRK versorgt und dann in eine Klinik transportiert.

Wegen des Unfalls war die L527 in beide Richtungen für rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim war mit 24 Leuten und drei Fahrzeugen angerückt, um die Unfallstelle auszuleuchten und die ausgetretenen Betriebsstoffe des Motorrads abzubinden.