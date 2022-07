In der Nähe des Oppauer Hauses wurde am Freitagnachmittag ein 25 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz auf der K16 leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Motorradfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim in Richtung Lindenberg unterwegs. Etwa 400 Meter vor dem Oppauer Haus traf er auf einen Pkw, der die dortige Kurve geschnitten hatte. Der Motorradfahrer versuchte nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte dabei. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Straßenmeisterei verständigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Hinweise zu dem Pkw (vermutlich älteres BMW-Modell in dunkler Farbe) bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.