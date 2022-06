Ein 49-Jähriger ist am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg betrunken am Steuer seines Peugeot erwischt worden. Laut Polizei war er einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von 0,76 Promille. Führerschein und Autoschlüssel des Mannes wurden sichergestellt. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.