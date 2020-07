Dieses rot-schwarze Insekt berührst du besser nicht! Wenn es sich bedroht fühlt, kann es dich schmerzhaft stechen. Gefährlich klingt auch sein Name: „Rote Mordwanze“ heißt das Tier. Es gehört zur Familie der Raubwanzen.

Wie du auf dem Foto sehen kannst, bedeutet die Rote Mordwanze für andere Tiere tatsächlich Lebensgefahr: Sie ernährt sich von Insekten und Spinnentieren. Selbst ist sie fast zwei Zentimeter groß, fängt aber auch Beute, die größer ist als sie selbst. Wie schafft sie das?

Die Rote Mordwanze auf unserem Foto hat im Lavendel eines Dürkheimer Gartens auf Blütenbesucher gelauert. Schließlich erbeutete sie eine Biene. Ausgerüstet ist die Wanze mit einem kräftigen, nach unten gebogenen Stechrüssel. Durch dessen Stechborsten gibt sie Speichel in die Beute.

Nicht jede Wanze ist ein Räuber

So wird das Gewebe der Biene flüssig und die Wanze kann es aufsaugen. Ihr Rüssel ist also gleichzeitig ein Werkzeug zum Stechen und Saugen. Wanzen nehmen nur flüssige Nahrung zu sich. Aber nicht jede Wanze, die du siehst, lebt räuberisch. Die meisten bei uns lebenden Arten saugen nur an Pflanzenteilen. Einige heimische Wanzen gehören dagegen zu den Raubwanzen. Mit der Roten Mordwanze könnte man die sogenannte „Geringelte Mordwanze“ verwechseln, weil sie ihr sehr ähnlich sieht. Im Unterschied zur „Roten“ ist sie aber an der Oberseite fast komplett schwarz gefärbt.

Wenn die Mordwanzen ihren Rüssel nicht benutzen, siehst du ihn nicht: Sie klappen ihn dann an ihrer Bauchseite ein. Bleib’ trotzdem vorsichtig, wenn du eine entdeckst: Das Tier kann den Stechrüssel ganz plötzlich ausklappen und einsetzen. Am besten lässt du es also in Ruhe.