Eine Polizeistreife hat am Samstag gegen 2.30 Uhr einen Kleinkraftrad-Fahrer angehalten, der in der Straße Im Nonnengarten in Bad Dürkheim unterwegs war. Die Beamten bemerkten bei dem 33-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und Tetrahydrocannabinol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein bis zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit sichergestellt. Den Mann erwarten nun ein Fahrverbot, eine Geldbuße sowie ein Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.