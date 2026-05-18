Bis zu 400 Kinder aus der ganzen Vorderpfalz sollen künftig Platz in der Montessorischule haben. Der Trägerverein peilt eine 80-Prozent-Finanzierung durch das Land an.

Die Montessorischule Bad Dürkheim stößt an ihre Grenzen: 176 Kinder lernen derzeit von der ersten bis zur sechsten Klasse, seit der Erweiterung der Grundschule um die Sekundarstufe vor zwei Jahren sind viele neue Schülerinnen und Schüler hinzugekommen. Auch weil die zehn angemieteten Räume in der Valentin-Ostertag-Schule bald nicht mehr ausreichen für die kombinierte Grund- und Realschule plus, plant der Trägerverein einen Neubau am Seilerbahn-Areal in Hardenburg und verhandelt mit Stadt, Land und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Ziel ist ein Schulgebäude für bis zu 400 Kinder aus der gesamten Vorderpfalz.

Die Stadt bestätigt den Grundsatzbeschluss, das Grundstück Buchertsches Gelände an den Trägerverein „Frohe Kinder- und Elternzeit“ zu veräußern. Derzeit laufen Voruntersuchungen und Vorabstimmungen zum Bebauungsplan; die Isenach soll in dem Abschnitt renaturiert werden. Nach den Vorplanungen will die Stadt festlegen, welche Flächen für die Schule und welche für Wohnbebauung zur Verfügung stehen, teilt Stadtsprecherin Sonja Lutz mit.

Auch die ADD und das Land Rheinland-Pfalz müssen den Neubau genehmigen. „Die Planungsschritte müssen exakt dokumentiert werden, um als staatlich anerkannte Schule die 80-prozentige Refinanzierung durch das Land zu erhalten“, sagt Vorstandsmitglied Silke Wolz. Die verbleibenden 20 Prozent, ebenso Schulbetrieb und Instandhaltung, trägt der Verein. „Wenn alles läuft wie geplant, können wir in drei bis vier Jahren mit dem Neubau beginnen“, schätzt Wolz. Ihre beiden Kinder sind ebenfalls Montessori-Schüler, sie steht voll hinter dem Konzept: „Kinder werden zu selbstbewussten, rhetorisch starken Menschen erzogen, die sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst sind.“

Stärken in den Fokus rücken

Schulleiterin Constanze Frank-Oster führt die Einrichtung in Bad Dürkheim seit sechs Jahren. Die ehemalige Gymnasiallehrerin hat sich bewusst für die Reformpädagogik nach Maria Montessori entschieden. „Während in Regelschulen auf Defizite geschaut wird, fokussieren wir uns auf die Stärken“, sagt sie. Zugleich benennt sie Hürden für den Lernerfolg: Ungeduld der Eltern, übermäßiger Medienkonsum zu Hause, Schamgefühle bei langsamerem Lernfortschritt und in seltenen Fällen Förderbedarf.

Im Bad Dürkheimer Ortsteil Hardenburg soll in wenigen Jahren der Neubau der reformpädagogischen Schule entstehen. Foto: Peter Kretzschmar

Das pädagogische Konzept des 23-köpfigen Teams setzt auf Begleitung: In der Ganztagsschule wird überwiegend altersgemischt gelernt, im Schnitt betreut ein Mentor zehn Kinder. Hausaufgaben, Tests, Klassenarbeiten, Noten und Zeugnisse entfallen; stattdessen wählen Kinder im Schulalltag zwischen freiem Spiel und Lernangeboten der Mentoren. Der Lernstand werde fortlaufend dokumentiert. „Wir wissen immer genau, wo jedes Kind steht“, versichert Frank-Oster. Bei Übergängen zu anderen Schulen oder am Schulende könne das Team bei Bedarf die Dokumentation in Zensuren überführen.

Frank-Oster: Alle Kinder wollen lernen

Kritik an der Schulform weist Frank-Oster zurück: „Regelschulen arbeiten anders: Dort wird Bildung passiv konsumiert, bei uns geht es um das Erspüren von Interessen und die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Wer Bruchrechnen können will oder das Periodensystem für einen Schulabschluss können muss, erarbeitet sich irgendwann von ganz allein das nötige Wissen.“ Schwierigkeiten entstünden meist, wenn Eltern ohne Erfahrung mit Reformpädagogik schnelle Ergebnisse erwarteten. „Unsere Erfahrung ist, dass irgendwann alle lernen wollen: Langeweile ist für Kinder doch das schrecklichste Gefühl“, sagt sie.

Nach Beschwerden von Eltern im Jahr 2023 und Abgängen von Schülerinnen und Schülern prüfte die ADD die Schule mehrfach; die staatliche Genehmigung blieb bestehen. Empfohlen wurde eine engere Zusammenarbeit mit den umliegenden staatlichen Grundschulen. Diese gibt es nach Angaben von Frank-Oster und Wolz inzwischen: Lehrkräfte und Schulleitungen hospitieren in der reformpädagogischen Schule in der Eduard-Jost-Straße. Lernstandserhebungen ließen sich jedoch nicht immer in den gleichen Zeitfenstern wie an Regelschulen überprüfen. „Der Stoff wird vermittelt, aber im Tempo der Kinder. Mit der Erweiterung um die Sekundarstufe haben wir nun bis zur zehnten Klasse Zeit, das Konzept Montessori macht vor allem Sinn, wenn man es bis zum Schulabschluss durchziehen kann.“

Neue Konzepte für jugendliche Schüler

Im Sommer wechseln die ältesten Kinder der Montessorischule in die siebte Klasse – erstmals lernen damit Jugendliche im Gebäude. Das Team erarbeite gerade Konzepte für diese Altersgruppe. Geplant sind mehr Verantwortung und praktisches Lernen in einem außerschulischen Projekt. Ein Beispiel liefert die Montessorischule Landau mit dem Schulbauernhof Gut Hohenberg bei Annweiler. Mit Blick auf das rheinland-pfälzische Netzwerk „Schule der Zukunft“, das auf individualisiertes sowie fach- und jahrgangsübergreifendes Lernen setzt, sind Wolz und Frank-Oster überzeugt: „Die Montessorischule ist in ihrer Pädagogik der Zeit voraus. Viele Konzepte werden nach und nach an Regelschulen übernommen.“