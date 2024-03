Die Bad Dürkheimer Maria-Montessori-Schule wächst: Wie die Schule mitteilt, soll sie um eine Sekundarstufe – also die Klassenstufen fünf bis zehn – erweitert werden. Bislang handelt es sich bei der Dürkheimer Montessori-Schule um eine Grundschule. Ein Angebot für Fünftklässler soll zum Schuljahr 2024/2025 starten und richtet sich auch an Kinder, die bislang nicht an der Maria-Montessori-Schule waren. Die Schule lädt für Dienstag, 19. März, ab 19 Uhr in die Schulräume in der Valentin-Ostertag-Schule zu einem Informationsabend ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.