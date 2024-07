Eine Serie von Mofa-Diebstählen beschäftigt die Dürkheimer Polizei. Sie wurden alle im Zeitraum vom 20. bis zum 26. Juli verübt. Gleich zwei Mofa-Roller sind in der Nacht zum 21. Juli in Freinsheim aus der Retzerstraße in Freinsheim geklaut worden. Ein laut Polizei mit einem Kettenschloss gesichertes Mofa wurde in der Nacht zum Freitag im Hausener Weg gestohlen. Ebenfalls in dieser Nacht wurde ein gesichertes Mofa in der Mannheimer Straße entwendet.