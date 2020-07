Immer noch erreichen uns viele kuriose, stimmungsvolle, farbenfrohe, lustige oder einfach schöne Bilder für unsere Aktion „Fotos für Freude“. Darum darf sie weitergehen. Schicken Sie uns gerne Ihre Fotos an redduw@rheinpfalz.de. Auf das wir uns in ungewöhnlichen Zeiten gemeinsam an angenehmen Anblicken erfreuen können.

Auch Windräder können schön anzuschauen sein“, schreibt Silvia Weber zu ihrem Panorama-Bild. Foto: Weber/frei Mit den Worten „So schön ist es abends in der Pfalz“ hat Christine Schäfer ihre blumige Aufnahme kommentiert. Sehr schön, würden wir sagen. Foto: Schäfer/frei D as Bild von der „Blütenpracht am Neuberg“ hat Jenny Tessmer bei einem Ausflug rund um Bad Dürkheim gemacht und schreibt: „Manchmal muss man eben gar nicht weit weg um tolle Eindrücke zu erleben.“ Foto: Tessmer/frei Es sieht nach moderner Skulptur aus Holz und Metall aus: „Kunst im Wingert“ haben Michael und Isabella Koppenhöfer ihr Bild genannt. Foto: Koppenhöfer/frei Foto 1 von 5